Санкт-Петербург, 19 мая, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин рассматривает приезд главы Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунта в Россию и его участие в заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ как стремление к восстановлению сотрудничества с парламентариями РФ. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, Нарышкин заявил в ходе встречи с главой ПАСЕ в Таврическом дворце.

iacis.ru Таврический дворец, резиденция МПА СНГ

«Рассматриваю ваш приезд сюда, как выражение стремления руководства ПАСЕ и Совета Европы к установлению сотрудничества с российскими парламентариями в полном объеме без каких либо ограничений, без дискриминации в правах и в соответствии с уставом Совета Европы, который гласит о том, что все члены СЕ, все парламентские делегации имеют абсолютно равные права», — сказал Сергей Нарышкин на встрече с Педро Аграмунтом.

Также Нарышкин добавил, что Аграмунта знают, «как очень опытного и взвешенного политика».

В свою очередь, Педро Аграмунт отметил, что сегодня у него состоится первый личный контакт с главами палат российского парламента с момента его избрания председателем ПАСЕ в начале этого года. Он отметил, что знаком с Валентиной Матвиенко и Сергеем Нарышкиным по прошлым встречам, но сегодня «хотел бы говорить не о прошлом, а о будущем».

«По моему мнению, Россия — очень и очень важный член Совета Европы», — сказал глава ПАСЕ.

Напомним, 19−20 мая проходят мероприятия весенней сессии МПА СНГ. В Петербург прибыли главы национальных парламентов государств, входящих в состав МПА СНГ, парламентарии из стран Содружества и главы крупнейших международных парламентских ассамблей.

Впервые участие в сессии примут главы крупнейших межпарламентских ассамблей мира: председатель Межпарламентского союза (МПС) Сабер Чоудхури, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт, председатель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Илкка Канерва. Организации, которые участвуют в сессии, объединяют 206 стран мира.