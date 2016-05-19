Анкара, 19 мая, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил 19 мая, что с большой долей вероятности новым лидером партии — и, таким образом, следующим премьер-министром страны — станет нынешней министр по делам транспорта Бинали Йилдирим, сообщает Reuters.

Gobierno De España Бинали Йилдирим

Челик отметил на пресс-конференции, состоявшейся после встречи с исполнительным комитетом партии, что Йилдирим будет единственным кандидатом на предстоящем 22 мая внеочередном съезде партии.

Напомним, на данный момент должность лидера сформированной президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом партии и премьер-министра страны занимает Ахмет Давутоглу, который заявил ранее, что не будет избираться на этот пост, объявив, таким образом, о своей отставке.