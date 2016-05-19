Москва, 19 мая, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) открыла в интернете собственный сайт. Через некоторое время после открытия вход на сайт оказался заблокирован.

Дарья Антонова ИА REGNUM Военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

В настоящее время сайт доступен для пользователей. Здесь размещена базовая информация, которая будет периодически обновляться.

«На сайте представлены рубрики и разделы, касающиеся деятельности Федеральной службы: «Новости», «Руководство», «О войсках», «Вакансии», «Военная служба по контракту», «Противодействие коррупции», «Документы» и др.», — сообщается на сайте.

Напомним, что Росгвардия была создана 5 апреля 2017 года. Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин объявил на совещании с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.