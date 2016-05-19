Москва, 19 мая, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сосредоточится на партийной работе, парламентарий написал заявление о выходе из процедуры праймериз «Единой России», передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая. Хинштейн принял предложение стать советником секретаря генсовета «Единой России» Сергея Неверова по СМИ и не будет участвовать в выборах в Госдуму VII созыва.

Valera N. Trubin Александр Хинштейн

Хинштейн имеет большой опыт работы в СМИ и законотворческой деятельности, отметил Неверов, совмещение с выборной кампанией крайне сложно, поэтому было принято решение сосредоточиться на работе в партии.

Хинштейн представляет в Госдуме VI созыва Самарскую область.