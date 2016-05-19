Ярославль, 19 мая, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля приглашает инвесторов принять участие в строительстве бассейна в Дзержинском районе. Проект планируется реализовать на условиях муниципально-частного партнерства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

«Для нас важно, чтобы бассейн был построен, и жители самого населенного района города получили возможность заниматься плаванием. Мы готовы проработать любые условия взаимодействия с бизнесом. Вариантов сотрудничества достаточно много, они будут прорабатываться индивидуально с каждым обратившимся в мэрию инвестором», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин.

Ранее в Дзержинском районе предполагалось реализовать инвестпроект строительства Дворца водного спорта на участке между администрацией Дзержинского района и Тутаевским шоссе. Комплекс должен был включать два бассейна, зону аквапарка, фитнес клуб, детский оздоровительный центр, тренажерные залы. В феврале 2015 года генеральный директор компании-инвестора — ООО «Золотое Кольцо» — Роман Галагаев сообщал СМИ, что «земельный участок уже оформлен» и все находится на предпроектной стадии. Однако основным условием, которое инвестор ставил мэрии, по словам Галагаева, являлось продление проспекта Дзержинского до Тутаевского шоссе.

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM Роман Галагаев, в настоящее время проект приостановлен.

«Участок-то хороший, но подъехать к нему невозможно», — констатировал он.

Проект строительства бассейна на том же самом участке обсуждался еще в преддверии Тысячелетия Ярославля. Тогда также остро вставал вопрос о строительстве дороги, поскольку подъездных путей к объекту нет. Однако город решил возложить расходы на транспортную инфраструктуру на инвестора, в результате строительство так и не состоялось.