В Ростовской области ливни размыли трассу: рейсовые автобусы идут в объезд
Ростов-на-Дону, 19 мая, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Часть трассы «Константиновск — Тацинская» в Ростовской области размыло ливнями. Как проинформировали ИА REGNUM 19-го мая в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в результате продолжительных осадков обрушилось около 40 метров асфальта.
Дорогу уже принялись восстанавливать. Выезд на ростовскую трассу сотрудники дорожной полиции пока перекрыли, но надолго ли, не уточняется. Весь автотранспорт, в том числе, пассажирский, пускают в объезд. Так, например, рейсовые автобусы в областной центр добираются по шахтинской трассе.
Местные жители уточнили, что ЧП произошло минувшей ночью. Обвалился асфальт около 3:00. В результате инцидента никто не пострадал.
Сколько уйдет времени на ликвидацию последствий непогоды, неизвестно. Стоит отметить, что штормовое предупреждение о сильных дождях и ураганном ветре распространяется и на сегодняшний день.
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Напомним, что ливень, который накрыл отдельные районы Дона накануне, не смог пережить город Новочеркасск. Во время дождя ливневые стоки оказались забиты. Это привело к тому, что автомобили оказались наполовину в воде. О возмещении вреда, нанесенного имуществу непогодой, пока ничего не сообщается.