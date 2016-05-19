Ростов-на-Дону, 19 мая, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Часть трассы «Константиновск — Тацинская» в Ростовской области размыло ливнями. Как проинформировали ИА REGNUM 19-го мая в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в результате продолжительных осадков обрушилось около 40 метров асфальта.

PublicDomainPictures Капли дождя

Дорогу уже принялись восстанавливать. Выезд на ростовскую трассу сотрудники дорожной полиции пока перекрыли, но надолго ли, не уточняется. Весь автотранспорт, в том числе, пассажирский, пускают в объезд. Так, например, рейсовые автобусы в областной центр добираются по шахтинской трассе.

Местные жители уточнили, что ЧП произошло минувшей ночью. Обвалился асфальт около 3:00. В результате инцидента никто не пострадал.

Сколько уйдет времени на ликвидацию последствий непогоды, неизвестно. Стоит отметить, что штормовое предупреждение о сильных дождях и ураганном ветре распространяется и на сегодняшний день.

Подробнее: МЧС: Ростовскую область на два дня накрыл шторм

Напомним, что ливень, который накрыл отдельные районы Дона накануне, не смог пережить город Новочеркасск. Во время дождя ливневые стоки оказались забиты. Это привело к тому, что автомобили оказались наполовину в воде. О возмещении вреда, нанесенного имуществу непогодой, пока ничего не сообщается.