Ярославль, 19 мая, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Наибольший доход за 2015 год из сотрудников мэрии Ярославля показал заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Игорь Блохин. Сведения о доходах и имуществе чиновников опубликованы на сайте мэрии города. Доход Игоря Блохина составил 3,3 млн рублей. Его супруга заработала почти в 2 раза больше — 6 млн.

фото со страницы Игоря Блохина в Facebook Игорь Блохин

На втором месте по уровню задекларированных доходов начальник управления архитектуры и земельных отношений Наталья Колобушкина — 3,1 млн, однако в эту сумму вошли средства от продажи объекта недвижимости для приобретения другого объекта. На третьем месте — заместитель мэра по вопросам по вопросам развития городского самоуправления и взаимодействия с органами власти Вячеслав Гаврилов — 2,3 млн.

Заммэра по вопросам ЖКХ Николай Степанов заработал 2 млн. Исполняющий обязанности мэра города Алексей Малютин по уровню доходов лишь пятый — 1,8 млн. Доход заммэра по соцполитике Елены Волковой составил 1,3 млн рублей.

Среди чиновников рангом ниже выделяется председатель комитета по наружной информации и оформлению города. Олег Макоедов получил доход в 1,5 млн рублей. Кроме того, в его декларации значится 1/5 доли апартаментов в Болгарии.

Что касается недвижимости, то ее больше всего у семьи заммэра Игоря Блохина, пришедшего во власть из бизнеса. У него три квартиры (одна из них в долевой собственности), а у супруги квартира и 6 нежилых помещений, кроме того, земельный участок и жилой дом находятся в собственности несовершеннолетних детей.

Имеется недвижимость и у семьи и.о. мэра Алексея Малютина. Сам Малютин владеет в долях двумя квартирами (61 и 62 м2) и нежилым помещением (136 м2), земельным участком (2119 м2), его жена — квартирой (251 м2), квартирой (53 м2), земельным участком (1615 м2).

Что касается автомобилей, то тут на первом месте также Игорь Блохин, у которого в собственности 2 автомобиля Subaru (он является давним поклонником марки) — Forester и Tribeca. У Алексея Малютина в собственности автомобили не значатся, зато у его супруги имеется Mersedes Benz ML 350 и мотоцикл STELS FLAME 200.