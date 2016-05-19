Челябинск, 19 мая, 2016, 13:37 — ИА Регнум. В Челябинске команда участников предварительного голосования понесла очередную потерю. Решение не участвовать в итоговом дне праймериз принял бывший губернатор области, действующий депутат Госдумы Михаил Юревич.

gubernator74.ru Михаил Юревич

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении партии «Единая Россия», сегодня же, 19 мая, на заседании областного оргкомитета предварительного голосования было принято решение об удовлетворении заявления кандидата.

Михаил Юревич не стал дожидаться, какое решение в отношении его кандидатуры будет принято Федеральным организационным комитетом. Напомним, что вопрос его дальнейшего участия в праймериз должен был быть решен завтра, 20 мая.

По информации сайта «Первый областной», взять самоотвод от участия в праймериз экс-губернатора области подвигло возникшее у него понимание того, что Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» не заинтересованно в нем как в кандидате. Теперь бывший глава области намерен искать, по его словам, другие пути и возможности работать на благо своей малой родины.

Отметим, что еще вчера, 18 мая, на брифинге глава регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш, комментируя решение центрального оргкомитета обсудить возможное снятие с предварительного голосования кандидата Юревича, заявил представителям СМИ, что для него эта информация была совершено неожиданной. В частности, он сказал, что случаев, когда Федеральный оргкомитет принимал решение не допускать какого-либо кандидата до праймериз, еще не было.

«Юревичу просто предоставили возможность сняться самому. Именно так можно сейчас толковать вчерашний перенос ФОК рассмотрения вопроса по его кандидатуре на пятницу. А теперь результаты предварительного внутрипартийного голосования в Челябинском округе были бы особенно эффектными, если бы победил Константин Захаров», — отметил политолог Александр Мельников.

Теперь, если не появятся еще желающие взять самоотвод, в назначенном на 22 мая предварительном внутрипартийном голосовании участие примут уже 74 кандидата. Первоначально список участников праймериз включал в себя 83 фамилии.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, информация о том, что Михаил Юревич может не дойти до единого дня голосования, появилась вчера, 18 мая. Вопрос по его кандидатуре должен был решаться в Москве на заседании Федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования. Однако неожиданно он был отложен на 20 мая.

По какой именно причине Юревич стал кандидатом на вылет из политической игры, пока доподлинно неизвестно. В качестве одной из версий называют живой интерес к фигуре бывшего губернатора области со стороны правоохранительных органов, хотя, насколько это известно, в настоящее время в отношении лично Михаила Юревича уголовных дел не возбуждено.

Напомним также, что вчера, 18 мая, сошли с дистанции пять претендентов на будущее участие в выборах в Государственную думу.

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Четверо из пяти снятых с голосования кандидатов сами приняли такое решение. В частности, заявление с просьбой снять с предварительного голосования подали Валерий Кальянов, Олег Голиков, Рафис Хайруллин и Виталий Комин. Причиной же снятия с праймериз Евгения Ваганова, который ранее был зарегистрирован по Металлургическому одномандатному избирательному округу № 190, стал тот факт, что он не принимал участия в дебатах.

Что касается теперь уже бывшего кандидата Олега Голикова, то он днем ранее получил предложение от губернатора области Бориса Дубровского занять пост регионального куратора по продвижению территорий опережающего развития. Именно это и стало причиной его отказа от дальнейшего участия в праймериз.