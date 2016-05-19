Москва, 19 мая, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Перенос первого пуска с космодрома «Восточный» с 27 апреля на сутки позднее был вызван неисправностью кабеля, при изготовлении которого была допущена конструктивная ошибка, сообщается на сайте НПО автоматики.

roscosmos.ru Подготовка к первому пуску на космодроме «Восточный»

Кабель комплекта наземной кабельной сети аппаратуры системы управления стартового комплекса был неисправен из-за ошибки в разработке конструкторской документации при переводе чертежей с бумаги в электронную форму.

Напомним, запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» 27 апреля был отменен автоматикой.

Сообщается, что неисправный кабель критической важности для запуска не имел, запуск прошел бы успешно. Тем не менее после этого случая глава НПО автоматики имени академика Семихатова Леонид Шалимов уволился по собственному желанию. Отметим, 19 мая на должность генерального директора назначен Андрей Мисюра, который накануне покинул пост министра промышленности и науки Свердловской области.

Кроме того, дисциплинарным взысканиям подверглись вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий ракетно-космическую отрасль, и глава госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров.