Москва, 19 мая, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк на прошедшем сегодня, 19 мая, конгрессе в Москве был переизбран в совет Международной федерации хоккея (IIHF).

kremlin.ru Владислав Третьяк

На этом же конгрессе на шестой срок, который будет уже последним, был переизбран президент IIHF Рене Фазель. Кроме вице-президентов и главы IIHF в совет организации входят девять человек.

Третьяк входит в совет IIHF с 2012 года. Он является трёхкратным олимпийским чемпионом, заслуженным мастером спорта. Международная федерация хоккея назвала Третьяка лучшим хоккеистом XX века.