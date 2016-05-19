Киев, 19 мая, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Верховная рада Украины сегодня, 19 мая, переименовала областной центр Днепропетровск в Днепр. За принятие проекта постановления проголосовали 247 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Екатеринослав. Памятник Екатерине II

Переименование осуществлено в рамках выполнения так называемого закона о декоммунизации, поскольку Днепропетровск был назван в честь коммунистического деятеля Григория Петровского.

При этом Верховная рада еще на уровне профильного комитета отклонила предложение депутата Александра Вилкула о переименовании Днепропетровска в Днепропетровск же — но в честь святого Петра. Вилкул заявляет, что переименование Днепропетровска в Днепр полностью противоречит мнению абсолютного большинства жителей города и более 90% горожан выступают за сохранение городом его имени.

Кроме того, парламент Украины переименовал Днепродзержинск — в Каменское.

Интересно, что, несмотря на переименование областного центра, соответствующая область название пока не изменит.

В комментарии «Украинской правде» Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что для переименования Днепропетровской области необходимо сначала внести изменения в Конституцию.

«Соответствующие изменения в Конституцию будут подготовлены и поданы в парламент. Принятие этих изменений ожидается одновременно с другими изменениями в Конституцию, которые сейчас готовятся на Украине, — относительно децентрализации и судебной реформы», — заявил чиновник.

ИА REGNUM напомним, что ранее озвучивали предложения переименовать Днепропетровск в Сичеслав, Днепровск, Днепрополь, Кодак, Новый Кодак и Святослав.