Москва, 19 мая, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Заместитель председателя правления российской энергетической компании «Газпром» Виталий Маркелов заявил, что в 2016 году будет построено 400 км газопровода «Сила Сибири», передают «Вести».

gazprom.ru Газопровод «Сила Сибири»

Маркелов отметил, что в 2018 году газопровод будет сдан в эксплуатацию. Стоит отметить, что в марте в проспекте еврооблигаций «Газпрома» был обозначен более масштабный план строительства «Силы Сибири» в 2016 году: планировалось построить 800 км.

«Мы снизили свои прогнозы по строительству исходя из оптимизации затрат, но мы не меняем планы по вводу мощностей в 2018 г.», — сказал он.

По словам Маркелова, на настоящий момент «Газпромом» построено 115 км линейной части магистрали: 86 км на участке Чаянда — Ленск и 29 км — на участке Ленск — Олекминск.

Напомним, что газопровод «Сила Сибири», строящийся «Газпромом», будет поставлять газ с месторождений в Восточной Сибири (Чаяндинского — в Якутии и Ковыктинского — в Иркутской области) в Китай. Также голубое топливо по нему будет поставляться в Приморский край — через Хабаровск до Владивостока.