Ставрополь, 19 мая, 2016, 13:11 — ИА Регнум.



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В Ставропольском крае прирост населения в 2015 году составил 6%.

Об этом заявил 19 мая на заседании краевого парламента губернатор Ставрополья Владимир Владмимиров во время ежегодного отчета перед законодателями, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава края отметил, что прирост населения в крае в 2015 году составил 3 тысячи 744 человека и увеличился к 2014 году на 6%.

«По уровню этой динамики Ставрополье заняло 17 место среди всех регионов страны», — сообщил Владимиров.

«За прошлый год ставропольцев стало на 2 тысячи больше. Сохранение этой демографической динамики позволит населению края в ближайшие два года вырасти еще на 5 тысяч человек», — добавил он.

«Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении на Ставрополье сегодня почти на 2 года опережает среднероссийский показатель. В прошлом году она составила в нашем крае 73,4 года», — озвучил данные глава региона.

«Наш край занимает по этой динамике 9 место в России», — сказал губернатор.