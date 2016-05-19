Ставрополь, 19 мая, 2016, 13:05 — ИА Регнум.



Пятигорск. Орел на Горячей воде. Старинная открытка

Глава Ставропольского края выступил против разорения и перепрофидлирования проданных лечебниц Кавказских Минеральных Вод. Об этом заявил 19 мая на заседании краевого парламента губернатор Ставрополья Владимир Владмимиров во время ежегодного отчета перед законодателями, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В 2015 году мы столкнулись с явлением, смириться с которым у нас нет права. Я имею в виду отчуждение зданий грязелечебницы, Нижних радоновых, Пироговских и Пушкинских ванн в Пятигорске», — сказал губернатор.

«Не подвергаю сомнению юридическую возможность продажи строений. Но подчеркну что, помимо юридических аспектов, есть и морально-нравственная сторона. Она заключается в недопустимости разорения исторически создававшейся лечебной и рекреационной базы Кавказских Минеральных Вод», — заявил глава края.

«Мы не выступаем против смены собственника. Но мы категорически против возможного перепрофилирования помещений под торговые или иные коммерческие проекты. И, конечно — против сокращения коллективов», — добавил он.

Он также назвал минувший год знаковым для региона Кавказских Минеральных Вод. Разрабатывается закон о курортном регионе, создан и реализуется комплексный план развития города-курорта Кисловодска.

Он выразил надежду, что принимаемые меры выразятся в кардинальном улучшении его курортной и инженерной инфраструктуры.

Напомним, ранее Федерация независимых профсоюзов РФ заявила о продаже ряда лечебниц города Пятигорска, что вызвало крайнее негодование населения и возмущение администрации Пятигорска.