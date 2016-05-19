Курск, 19 мая, 2016, 13:04 — ИА Регнум. В Медвенском районе Курской области суд обязал Детско-юношескую спортивную школу отремонтировать зал, где во время тренировки ребенок получил травму. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

wallsbox.ru Фемида

В марте 2016 года девятилетний школьник во время игры в футбол зацепился ногой за неровный пола, упал и сломал руку. При этом ненадлежащее состояние спортивного зала было установлено прокуратурой еще в апреле 2015 года — тогда выяснилось, что ремонт пола в детской спортивной школе не проводился с 1987 года. По факту выявленных нарушений территориальный прокурор внес в адрес начальника Управления по вопросам образования, опеки и попечительства администрации Медвенского района представление, которое так и не было исполнено — чиновники ссылались на то, что бюджете на это нет денег. При этом в помещении школы проводятся районные и областные соревнования и олимпиады, а также занятия по физкультуре.

Прокурор направил в суд иск с требованием обязать администрацию района и МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа Медвенского района» привести пол спортивного зала в соответствие с санитарными нормами к 1 сентября 2016 года. Требования были удовлетворены в полном объеме, исполнение судебного решения прокуратура взяла на контроль.