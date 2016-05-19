Барнаул, 19 мая, 2016, 13:03 — ИА Регнум. На Алтае прожиточный минимум за первый квартал 2016 года утвержден в размере 8 тысяч 928 рублей. Соответствующее постановление подписано губернатором Александром Карлиным, — уведомил сегодня, 19 мая, официальный сайт региона.

ИА REGNUM В Алтайском крае утвердили новый прожиточный минимум

Для трудоспособного населения этот минимум составит в 9 тысяч 542 рубля, для пенсионеров — в 7 тысяч 263 рубля, а для детей — в 8 тысяч 965 рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, самое большое повышение прожиточного минимума в регионе произошло в первом квартале 2015 года. Тогда под влиянием инфляции он вырос сразу на 1,2 тыс. руб и составил 8 тыс. 782 рублей.

В ноябре 2015 года среднемесячная величина прожиточного минимума уменьшилась на 21 рубль и составила 8 тыс. 761 рубль в расчете на душу населения. Снижение объяснили сезонным удешевлением цен на овощи.