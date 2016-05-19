Вильнюс, 19 мая, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс сегодня, 19 мая, вместе с министром здравоохранения Юрасом Пожелой объявил о возможности увеличить зарплаты врачам и медсестрам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

DarkoStojanovic Медицинский стетоскоп

«В кризисный период зарплаты врачей и медсестер не только перестали расти, но и были урезаны. Когда к власти пришли консерваторы и либералы, зарплаты медиков сократились весьма значительно, например, средняя зарплата врачей в декабре 2008 года была 1075 евро, а потом была снижена до 970 евро; средняя зарплата медсестер была 641 евро, а в 2011 году была снижена до 622 евро», — сказал глава правительства на созванной пресс-конференции.

По его словам, сейчас найдены возможности, чтобы зарплаты вновь поднялись и хотя бы приблизились к докризисному уровню. Средняя зарплата врачей в декабре 2015 года достигла 1061 евро, а медсестер — 735 евро. С января 2016 года зарплаты медсестрам были еще увеличены, и, по сравнению с первым кварталом прошлого года, зарплата в первом квартале этого года в среднем выросла на 47 евро.

«Мы понимаем, как важны для каждого человека услуги в области здравоохранения — зарплаты и врачей, и медсестер должны сдвинуться с мертвой точки. Мы нашли возможность еще в этом году на средства резерва Фонда обязательного страхования здоровья увеличить зарплаты врачам и медсестрам. С 1 июля всем работникам медицинских учреждений мы увеличим зарплаты на 8%, — сказал премьер. — На увеличение зарплат будет выделено около 30 млн евро. Так что зарплата врача увеличится примерно на 100 евро, а медсестры — примерно на 50 евро».

Министр здравоохранения Юрас Пожела сказал во время пресс-конференции, что это увеличение зарплат медиков не одноразовое, в резерве Фонда обязательного страхования здоровья на это предусмотрены целевые средства, поэтому зарплаты поэтапно будут увеличиваться и в 2017 году. По словам министра, будет контролироваться, чтобы средства, предназначенные для зарплат, не были использованы на другие нужды больниц. Правда, министр не объяснил, каким образом это можно контролировать, если осенью этого года в Литве пройдут парламентские выборы и совершенно неясно, сохранит ли нынешняя правящая коалиция власть.

Министр также кратко представил, как будет решаться вопрос Центра развития ребенка. После согласования с работниками центра было принято решение не разделять его, а привести в порядок нынешние помещения, находящиеся в плохом состоянии, и начать строительство современного центра в Сантаришкес. Проект строительства уже подготовлен, при использовании помощи ЕС (4 млн евро) и резервированных для этой цели средств (3,5 млн евро) строительство должно начаться уже этой осенью, а сам центр распахнет двери в конце 2018 года — в начале 2019 года.