Абакан, 19 мая, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Республиканские власти пытаются ликвидировать разливы нефтепродуктов в Усть-Абаканском районе Хакасии.

Glasbruch2007 Мазут

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, республиканская комиссия по ЧС на совещании рассмотрела вопрос о ликвидации данного загрязнения. По информации комиссии, разливы нефти произошли несколько лет назад в результате деятельности ОАО «Мибиэкс».

По словам представителей регионального министерства промышленности и природных ресурсов, очаг загрязнений нефтепродуктами в Усть-Абаканском районе произошел при демонтаже емкостей мазутного хозяйства после прекращения деятельности предприятия. На месте образовались мазутное «озеро» и лигнинные поля.

«В течение всего времени разливы нефти не влияли на состояние и качество воды в бассейне реки Абакан, в ходе лабораторных исследований загрязнений воды выявлено не было», — говорится в сообщении правительства Хакасии.

Республиканские власти, ответственные министерства и ведомства совместно с администрацией Усть-Абаканского района в 2016 году приняли решение избавиться от разливов нефтепродуктов.

Работы по вывозу нефтепродуктов и загрязненного мазутом грунта на полигон отходов по решению Республиканской комиссии по ЧС должны организовать до 10 июня. Также будут проведены лабораторные исследования грунта и воды на предмет возможного загрязнения нефтепродуктами с привлечением сертифицированной лаборатории и составлением акта обследования. После этого будет проведена рекультивация земельного участка. Территория участка все это время будет ограждена.

Добавим, в регионе действует план по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Хакасии. По данным специалистов, на территории республики расположено 17 опасных производственных объектов, использующих нефтепродукты. Обслуживание этих объектов в области ликвидации аварийных разливов нефти осуществляют 4 профессиональных аварийно-спасательных формирования. Ежегодно в Хакасии проходят учения по ликвидации аварийных разливов нефти, в 2015—2016 году было проведено 14 учений. В 2016 году планируется проведение дополнительных командно-штабных учений и командно-штабных тренировок.