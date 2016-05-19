Цхинвал, 19 мая, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Врачи проводят противошоковые мероприятия, после которых будет решено, кого можно транспортировать в российские медучреждения, а кого необходимо оставить в больнице, сообщил глава Минздрава РЮО.

После противошоковых мероприятий врачи решат вопрос о транспортировке пострадавших в аварии в Южной Осетии российских военнослужащих, сообщил журналистам глава Минздрава Григорий Кулиджанов.

Сегодня утром на трассе Цхинвал — Ленингор автобус, перевозивший российских военнослужащих, слетел с трассы и ударился о бетонное ограждение. Шесть человек погибли, 19 пострадавших доставлены в цхинвальскую больницу.

«Врачи проводят противошоковые мероприятия, после которых будет решено, кого можно транспортировать в российские медучреждения, а кого необходимо оставить в больнице. Врачи и весь медперсонал мобилизованы. Имеются все необходимые медикаменты и оборудование», — сказал Кулиджанов.

Он сообщил, что из Минздрава Северной Осетии и управления ГУ МЧС РФ по РСО-Алания уже поступили предложения об оказании помощи югоосетинским медикам.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что по приказу главы ведомства Сергея Шойгу с аэродрома Чкаловский вылетает самолет Военно-транспортной авиации с бригадами военных медиков, оборудованный специальными медицинскими модулями, для оказания помощи и перевозки пострадавших в военные клинические госпитали имени Бурденко и Вишневского.