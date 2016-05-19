Грозный, 19 мая, 2016, 12:55 — ИА Регнум. В Чечне коллегия присяжных признала граждан Украины, членов националистической организации УНА-УНСО Николая Карпюка и Станислава Клыха виновными в участии в военных действиях против ВС РФ на территории республики в 1994—1995 годах, заявил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

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По его словам, присяжные сочли доказанной вину подсудимых в совершении преступлений, предусмотренных статьями о руководстве и участии в банде, убийстве двух и более лиц в связи с выполнением ими своего служебного долга, а также в покушении на убийство. Суд вынесет приговор на основании вердикта присяжных заседателей.

По версии следствия, граждане Украины прибыли в Чечню в составе отряда «Викинг». Помимо Карпюка и Клыха, в отряд входили Александр Музычко (Сашко Билый), Дмитрий Ярош и Юрий Долженко.

Следствие установило, что в ходе боев на площади Минутка и у железнодорожного вокзала Грозного подсудимые совершили убийства не менее 30 российских военнослужащих, а еще 13 солдат тяжело ранили.