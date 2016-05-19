Москва, 19 мая, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Официальная Москва рассказала о причинах отказа от переименования украинских названий в России. Соответствующую запись в своём аккаунте в Facebook сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гостиница «Украина» в Москве

«Потому что мы — нормальные», — написала Захарова.

Так она ответила на вопрос от одного из пользователей о том, почему российские власти не переименовывают станцию московского метро «Киевская», гостиницу «Украина» и Киевский вокзал в ответ на антироссийские действия украинских властей.

Напомним, ранее Верховная рада Украины поддержала переименование украинского города Днепропетровск. Отныне он называется Днепром. Переименование прошло в рамках реализации закона о декоммунизации. Соответствующее решение поддержали 247 депутатов.

Отметим также, что, согласно опросам Киевского международного института социологии, более 90% жителей Днепропетровска выступают против переименования города.