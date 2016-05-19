Владимир, 19 мая, 2016, 12:53 — ИА Регнум. На сферу образования во Владимирской области выделят дополнительно 745 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания Владимирской области. Как сообщила председатель комитета регионального заксобрания по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам молодежи и СМИ Ольга Хохлова, деньги пойдут на строительство новой школы во Владимире, окончание работ по строительству трех детских садов, а также на покупку автобусов для школ, создание спортзалов в селах и поддержку школ искусств.

Урок русского языка в школе

При этом большая часть денег будет потрачена на строительство новой школы в Юго-западном районе Владимира на 1200 мест. Часть средств позволит закончить строительство трех детских садов.

ИА REGNUM отмечает, что всего бюджет Владимирской области увеличится на 1,6 млрд рублей. Деньги будут выделены на физическую культуру и спорт, оснащение образовательных учреждений средствами доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также на создание профессиональных образовательных учреждений, которые будут работать по принципам инклюзивного образования.