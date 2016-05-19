Калуга, 19 мая, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Продукция Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А.Г.Ромашина» Калужской области представлена на Международной выставке вертолетной индустрии «HeliRussia — 2016», которая пройдет в столичном Крокус Экспо с 19 по 21 мая.

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Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель предприятия Сергей Ананишин, на выставке показано уникальное остекление для отечественного вертолета Ка-62 — птицестойкий органический триплекс, обладающий повышенной прочностью к динамическим нагрузкам и абразивной устойчивостью.

Посетителям будут продемонстрированы органо-силикатный электрообогреваемый вариант остекления кабины вертолёта, светофильтры для бортовых аэронавигационных огней летательных аппаратов, не имеющие аналогов: «Технология» — единственный центр компетенций в стране, занимающийся разработкой и производством цветных термостёкол.

Участники «HeliRussia — 2016» увидят и другую наукоёмкую продукцию, в числе которой — композитные панели для отделки интерьера вертолётов, сотовые заполнители, применяемые при изготовлении лопастей, а также керамические бронеэлементы. В рамках выставки планируется подписание ряда соглашений с российскими и зарубежными партнерами.