Санкт-Петербург, 19 мая, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Агентство национальной безопасности США незаконно прослушивает телефонные разговоры миллионов граждан во всех частях мира и читает их электронную переписку. Об этом сегодня в ходе IV международного форума «Евразийская экономическая перспектива» сказал спикер Госдумы Сергей Нарышкин, передает корреспондент ИА REGNUM. Так он отреагировал на выступление на форуме депутата Бундестага Тобиаса Цеха.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

Немецкий парламентарий перечислил мировых монополистов, деятельность которых вызывает тревогу в плане безопасности. «Монополисты Google. Такого еще никогда не было, чтобы один частный концерн обладал таким большим количеством данных. Никогда в прошлом не существовало такого концерна с таким уровнем капитала, как Apple. Третий пример — Amazon — такой доступ к клиентам и их данным. Нам нужно реагировать на эти процессы», — сказал Цех.

«Вы привели хорошие примеры мировых монополистов в разных сферах. Абсолютно с вами согласен. Мне кажется, эту цепочку очень уместно дополнить еще одним монополистом, который называется Агентство национальной безопасности США, которое как никто другой ведет незаконную и тайную «прослушку» и телефонных разговоров сотен миллионов граждан во всех частях мира, и (контролирует) переписку. Всё под контролем Агентства национальной безопасности», — сказал Сергей Нарышкин.

Агентство национальной безопасности США является крупнейшим государственным органом по сбору разведывательной информации, отвечает за сбор и анализ зарубежных коммуникаций, а также выполняет задачи по получению информации на основании анализа коммуникационного трафика зарубежных стран. Также отвечает за защиту государственных коммуникаций США от разведок других стран.