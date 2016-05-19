Белгород, 19 мая, 2016, 12:47 — ИА Регнум. В Белгороде апелляционная инстанция оставила без изменения приговор бывшему хирургу городской больницы №2 Илье Зелендинову, который признан виновным в смерти пациента. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Белгородского областного суда, апелляции подали государственный обвинитель, осужденный и его адвокат, а также адвокаты потерпевших.

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Апелляционные жалобы адвокатов самого врача и родственников погибшего оставлены областным судом без удовлетворения, а представление государственного обвинителя удовлетворено частично — «постановлено считать, что преступление И. А. Зелендиновым совершено с косвенным умыслом на причинение тяжкого вреда», — сообщает пресс-службе суда.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2015 года Зелендинов в приемном терапевтическом покое городской больницы № 2 избил пациента, поступившего с подозрением на кишечное кровотечение, и его знакомого. Суд счел, что таким образом он заступился за медсестру, которую больной якобы ударил. На записях камер видеонаблюдения видно, как врач избил друга больного, а потом нанес пациенту удар, от которого тот упал и не поднялся. По заключению экспертов он умер от острой сердечной недостаточности с прекращением сердечной деятельности, явившейся проявлением рефлекторной остановки сердца из-за нанесенного в шею удара.

24 марта 2016 года Зелендинов был признан виновным по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Нанесение побоев, совершенное из хулиганских побуждений». Приговором Октябрьского районного суда он был осужден на девять лет и два месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением права заниматься медицинской деятельностью на три года.