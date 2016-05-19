Париж, 19 мая, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Компания Airbus подтвердила крушение пассажирского самолета A320 авиакомпании EgyptAir над Средиземным морем, говорится в заявлении производителя самолетов в Facebook.

Anna Zvereva from Tallinn, Estonia А320 EgyptAir

По данным Airbus, авиакомпания EgyptAir была единственным владельцем борта A320 с серийным номером 2088 — она получила его сразу после постройки в ноябре 2003 года. В общей сложности самолет налетал около 48 тыс. часов.

«Воздушное судно работало согласно своему графику, выполняя рейс MS 804 из Парижа, Франция в Каир, Египет», — говорится в сообщении. Самолет пропал около 2.30 по местному времени (3.30 мск).

Напомним, самолет египетской авиакомпании 19 мая совершал рейс Париж — Каир. Он пропал с экранов радара утром. На борту самолета находилось 56 пассажиров и десять членов экипажа.