Москва, 19 мая, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Арбитражный суд города Москвы на Большой Тульской улице эвакуируют после сообщения о бомбе, передает с места события корреспондент ИА REGNUM 19-го мая. Всех посетителей вывели из здания, работают сотрудники МЧС.

Бухтиярова Ирина ИА REGNUM Арбитражный суд. Москва. 19.05.2016

Здание обследует кинолог с собакой. По словам сотрудника МЧС, здание планируется обследовать в течение часа, при этом граждане сомневаются — высота строения составляет 11 этажей. Ожидающие суда не расходятся.