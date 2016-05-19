Москва, 19 мая, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Художник-акционист Петр Павленский, в 2014 году совершивший поджог покрышек на Малом Конюшенном мосту Санкт-Петербурга, признан виновным в вандализме и приговорен к 1 году и 4 месяцам ограничения свободы, после чего освобожден от наказания из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности, сообщает 19 мая РАПСИ.

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Соответствующее решение мировой судья из северной столицы принял на выездном заседании, прошедшем в здании Преображенского суда Москвы. Сторона обвинения просила признать подсудимого виновным и приговорить к двум годам лишения свободы с освобождением от наказания в связи с истечением срока давности.

Однако на свободу из зала суда Павленский не выйдет. Ранее ему было предъявлено обвинение по уголовному делу о поджоге двери главного здания Федеральной службы безопасности на Лубянской площади Москвы, решением суда обвиняемый находится под стражей.

Напомним, поджогом покрышек на Малом Конюшенном мосту Петербурга Павленский, известный и иными скандальными акциями, выражал поддержку массовым протестам на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, арест Павленского по делу о поджоге двери здания ФСБ был продлен до 20 октября этого года решением Мещанского суда Москвы.

В ноябре 2015 года правоохранители задержали Павленского, когда он пытался поджечь центральный вход в здание ФСБ на Лубянке. При этом рядом с мужчиной находились сотрудники СМИ, которые также были задержаны.