Мурманск, 19 мая, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Гидрографическая служба Северного флота приступила к планированию и подготовке экспедиции в Баренцевом море. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Северного флота, в ходе экспедиции будет произведен поиск погибших в годы Великой Отечественной войны подводных лодок Советского Союза и фашистской Германии.

Советская подводная лодка типа М

«Исследования будут проводиться в рамках выполнения Плана навигационно-гидрографического обеспечения морской деятельности Российской Федерации и навигационно-гидрографического, гидрометеорологического и топогеодезического обеспечения сил (войск) Военно-морского флота России на 2016 год, — отметил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга. — В ходе экспедиции планируется произвести поиск советской подводной лодки «М-122», потопленной самолётами люфтваффе возле полуострова Рыбачий, частично обследовать район германского минного заграждения «Бантос-А» как возможное место гибели подводных лодок «Д-3» («Красногвардеец»), «К-2» и «М-121» и район атаки эсминцем «Гремящий» предположительно подводной лодки U-585. Также предполагается уточнить координаты гибели фашистских подводных лодок U-387, U-286, U-307».

По словам Серги, историческую поддержку экспедиции осуществляют историки Мирослав Морозов и Андрей Кузнецов. Работы собираются выполнить в июне — июле с использованием имеющейся на вооружении гидрографической службы Северного флота гидроакустической и магнитометрической аппаратуры поиска.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре прошлого года гидрографы Северного флота завершили масштабное исследование Арктики. Исследовательский поход к островам Северной Земли стал первой в истории экспедицией гидрографической службы Северного флота в этот малоизученный район.