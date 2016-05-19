Ростов-на-Дону, 19 мая, 2016, 12:41 — ИА Регнум. В Ростовской области Центральную районную больницу Семикаракорского района стражи правосудия обязали укомплектовать медперсоналом бригады скорой помощи. О том, что специалистов не хватает, узнали сотрудники региональной прокуратуры в рамках проверки. Оказалось, что ежесуточная смена скорой помощи включает в себя две фельдшерские выездные бригады. Об этом ИА REGNUM 19 мая проинформировали в надзорном ведомстве.

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Руководствуясь интересами граждан, районный прокурор обратился в суд. Представитель надзорного органа потребовал устранить выявленные нарушения. С доводами служители Фемиды согласились.

Отметим, что Центральная районная больница Семикаракорского района уже не в первый раз попадает в поле зрения прокуратуры. Так, в апреле прокурорская проверка выявила, что шесть карет скорой помощи не были оснащены необходимым оборудованием. С требованием устранить это нарушение прокурор также обратился в суд.