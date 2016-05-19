Курган, 19 мая, 2016, 13:29 — ИА Регнум. В многодетных семьях Курганской области доходы ниже прожиточного минимума. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Курганстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

Среднедушевой доход семей, в которых нет детей, составляет 23 тыс. 900 рублей в месяц на человека, что выше среднедушевого дохода по области за прошлый год на 3,6 тыс. рублей. В 2015 году среднедушевой денежный доход в Курганской области составил 20 тыс. 260 рублей. В 2014 году он был на отметке 18 тыс. 919 рублей.

Согласно статистике, большинство курганских семей предпочитает иметь одного ребенка. Среднедушевой денежный доход зауральской семьи независимо от числа детей за минувший год составил 16 тыс. 853 рубля в месяц на человека. В данном аспекте, по сравнению с 2014 годом, наблюдается рост на 10,7%. Однако инфляционные процессы и снижение экономической активности привели к тому, что реальная заработная плата (рассчитанная с учетом индекса потребительских цен) уменьшилась по сравнению с 2014 годом на 11,2%.

Потребительские цены в Курганской области в 2015 году увеличились на 14% (в сравнении с декабрем 2014 года), что является максимальным значением за последние семь лет: цены на продукты питания взлетели на 15,1%, на непродовольственные товары — на 16,4%, платные услуги — на 8,5%.

В многодетных зауральских семьях по итогам 215 года доход был в три раза ниже, чем в семьях с одним ребёнком. Самая затратная часть семейного бюджета — питание. На него приходится треть семейных расходов. В целом потребительские траты в семьях с детьми составили 70%.

Семьи, имеющие одного ребенка, на потребительские расходы тратят 57,7% своего бюджета. Из них на питание уходит 32%, покупку других необходимых товаров — 43%, алкоголь — 2,5%, оплату услуг — 22,6%.

В семьях с двумя детьми на потребительские расходы уходит 84,5%. Из них на питание — 28,8%, на промтовары — 44,2%, на плеоголь менее процента, оплату услуг — 26%.

Многодетные семьи на ежемесячное потребление тратят 81,4% общих расходов. Из них на питание уходит 37,8%, на промтовары — 43%, на алкоголь — 1,6%, на оплату услуг за счет субсидий получается 17,5% расходов.

В среднем в зауральских семьях с одним ребенком на необходимые нужды тратится 3 тыс. 266 рублей на человека в месяц, в многодетных семьях — 1 тыс. 719 рублей.