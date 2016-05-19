Санкт-Петербург, 19 мая, 2016, 12:36 — ИА Регнум. В Европе заинтересованы в скорейшей отмене санкций, введенных западными странами в отношении России, и развитии экономических отношений с РФ. Об этом сегодня на заседании IV международного форума «Евразийская экономическая перспектива» в Петербурге заявил депутат Бундестага Тобиас Цех, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

«Я уже думал, стоит ли мне как-то дипломатично называть санкции, но думаю, что вы все знаете, о чем идет речь. Мы не заинтересованы в безусловном сохранении режима санкций. Мы заинтересованы в возврате к нормальным экономическим отношениям. Отношения между нашими странами могут быть только мирными. Это цель, к которой нужно стремиться. Давайте снова сотрудничать», — заявил германский парламентарий.

Читайте ранее в этом сюжете: Нарышкин: ЕАЭС снизил негативный эффект от западных санкций

По мнению Цеха, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может стать своего рода мостиком, который свяжет Европейский союз со всем Евразийским пространством.

«Мне кажется, что сейчас пришло время, чтобы мы обсуждали общие нарративы между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом. Здесь очень много возможностей для совершенствования нашего сотрудничества», — сказал немецкий политик.

Тобиас Цех признал, что быстро наладить процесс сотрудничества ЕАЭС и Евросоюза невозможно, «но нам нужно начинать с каких-то отдельных проектов, нужно вступать в диалог друг с другом и вырабатывать доверие по отношению друг к другу».