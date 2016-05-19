Саратов, 19 мая, 2016, 12:25 — ИА Регнум. В Саратовской области в преддверии выборов в Госдуму население и власти продемонстрировали единство в вопросе перевода часов — абсолютное большинство муниципальных образований и общественных советов поддержали эту народную инициативу. Законопроект о «переводе часов» рассмотрен на заседании комитета по социальной политике областной думы и рекомендован к принятию региональным парламентом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

George Shuklin Перевод часов

«Мы советовались с психологами, экспертами. По их мнению, ранний рассвет и ранний закат негативно влияют на психологическое и физиологическое состояние наших граждан», — пояснил член Общественной палаты Андрей Крупин на заседании думского комитета. Его поддержала глава комитета Татьяна Ерохина, подчеркнувшая, что депутатам поступает множество обращений от жителей региона с аналогичной просьбой. «Более 12 тысяч человек индивидуально и коллективно обратились к нам. Они привели доводы и обозначили важность перевода часов. Считаю этот законопроект своевременным, его нужно вводить», — отметила она.

«Нужно поддержать инициативу. Сложившаяся ситуация неблагоприятно сказывается на развитии агропромышленного комплекса, на ведении посевной и выпасе скота», — заявил председатель комитета по аграрным вопросам Николай Кузнецов.

В результате постановление решено было вынести на заседание регионального парламента и рекомендовать принять.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал закон о переходе России с 26 октября 2014 года на зимнее время. В Саратовской области стрелки часов перевели на час назад.

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