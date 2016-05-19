Бухарест, 19 мая, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис считает риторику России относительно открытия базы противоракетной обороны США в румынском Девеселу «частью информационной стратегии Москвы». Об этом, как сообщило румынское государственное ИА Agerpres, Йоханнис заявил в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

nau.usace.army.mil Строительство комплекса ПРО в Румынии

«Тот факт, что сегодня Россия критикует НАТО и Румынию за открытие объекта в Девеселу, является частью информационной стратегии, разработанной в России, и целью которой является представление ситуации таким образом, будто все направлено против России. Противоракетный щит, часть которого расположена в Девеселу, не является структурой, направленной против России — мы это уже говорили и будем продолжать это говорить, просто потому, что это факт», — утверждает румынский лидер.

В то же время он высказался за «сбалансированное» укрепление восточного фланга НАТО — как на севере, так и на юге. «На восточном фланге НАТО имеется угроза с севера, когда мы говорим о Литве, и есть угроза с юга, когда речь заходит, в частности, о Румынии. Но для НАТО, мы считаем, очень важно, чтобы весь восточный фланг был крепко сплочен, чтобы наши позиции были сильными. Для этого важен сбалансированный подход», — подвел итог Клаус Йоханнис.

Как сообщало ИА REGNUM, в румынском местечке Девеселу 12-го мая состоялась торжественная церемония открытия стационарной части американского комплекса Aegis Ashore, которая является частью американской ПРО в Европе. Представители Румынии и США в один голос уверяют, что комплекс «не направлен против России».

В то же время, президент России Владимир Путин заявил 13 мая, что ввод в эксплуатацию новой радиолокационной станции США в Румынии усугубляет ситуацию с безопасностью в Европе. Кремль и российский МИД подчеркнули, что действия США и их союзников по военному блоку НАТО несут угрозу национальной безопасности РФ, а также подрывают стратегическую стабильность в регионе.