Рига, 19 мая, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Сегодня, 19 мая, Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к Сатверсме (Конституции), отменяющие административный иммунитет депутатов. В дальнейшем, в случае если парламентарий совершил административное нарушение, правоохранительным органам больше не нужно будет запрашивать у законодателя согласие на выдачу провинившегося политика для наказания, сообщает LETA.

цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Лишился иммунитета

Согласно поправкам к Регламенту Сейма, один раз в течение очередной сессии на заседании Сейма будут сообщаться имена депутатов, административно наказанных в течение предыдущей сессии и в перерыве между сессиями. Предусматривается также обнародовать информацию об инстанции, принявшей решение об административном наказании депутата, и дате вступления в силу этого решения. Для подготовки этих сообщений комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям вправе запрашивать сведения в Регистре наказаний.