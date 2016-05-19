Рига, 19 мая, 2016, 12:19 — ИА Регнум. В рамках предстоящих мероприятий по случаю столетия латвийского государства, «планируется принять политические решения об уступках для неграждан», об этом пишет газета Latvijas Avīze.

Цитата из к/ф «Хижина дяди Тома». Реж. Геза фон Радваньи. 1965. Франция — ФРГ — Италия — Югославия НЕГРаждане

Как сообщает издание, рассматриваются различные варианты решения проблемы — от автоматического предоставления гражданства родившимся в независимой Латвии детям неграждан, до права голосовать на муниципальных выборах или даже полная ликвидация статуса негражданина и предоставление гражданства всем.

Изучив внимательно материал, можно придти к выводу, что издание явно торопит события.

Так, в той же статье говориться о дискуссии на тему неграждан, состоявшейся на заседании Совета столетия, в который входят действующий президент Раймонд Вейонис и бывшие президенты Латвии. Как сообщает газета, представители совета утверждают, что «говорить о конкретных решениях пока рано».

Также из статьи следует, что при президентской канцелярии создана группа экспертов, которая рассмотрит различные возможности «сокращения числа неграждан», особенно в отношении детей. В то же время, как заявила руководитель группы Лиесма Осе, речь может идти о родившихся в Латвии детях или отдельных льготах в процессе натурализации, но не о полной отмене статуса негражданина.

Напомним, 15 октября 1991 года было принято постановление, которое разделило всех жителей Латвии на граждан и неграждан. В результате этого 700 тысяч жителей Латвии оказались вне правового поля, вне сферы влияния на политику, принятия законов в той стране, где они прожили и провели большую счастья своей жизни. За 24 года только 142 тысячи неграждан Латвии получили гражданство страны путем натурализации. Остальное сокращение числа неграждан объясняется естественными причинами (смертность) и получением гражданства РФ. На данный момент в Латвии проживает более 260 000 неграждан, в Эстонии — 88 000. Почти все они являются этническими русскими.