Ярославль, 19 мая, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Ночью 19 мая в Ярославле неизвестный попытался поджечь здание ФОКа, расположенного на ул. Бахвалова. Все произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В начале третьего ночи к ФОКу подошел неизвестный человек, одетый в черное, с капюшоном на голове, скрывающим лицо. Человек достал бутылку с зажигательной смесью и поджег ее. Однако действовал он недостаточно аккуратно, и в результате у него самого загорелись руки. Поджигатель бросил бутылку в окно и скрылся с места происшествия. Впрочем, разбить окно не удалось, и горящая смесь растеклась по стеклопакету и стене.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор МАУ «Дирекция спортивных сооружений» Александр Черепанин, пожарные подразделения прибыли на место в течение 20 минут. К 4 часам утра приехала полиция.

«О причинах произошедшего говорить рано. Полиция отрабатывает различные версии и устанавливает личность подозреваемого. По сведениям администрации ФОКа, никаких конфликтов, связанных с деятельностью учреждения, не было», — отметил Александр Черепанин.

Отметим, что в этом ФОКе занимаются юные акробаты — воспитанники СДЮСШОР № 8. При этом, уточняет Черепанин, ранее в Ярославле также происходили «диверсии» и в других физкультурно-оздоровительных комплексах. В частности, в октябре 2015 года неизвестные испортили кровлю в ФОКе на ул. Школьная, недавно в ФОКе «Шинника» оказалось залито водой дорогостоящее паркетное покрытие.