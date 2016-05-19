Калуга, 19 мая, 2016, 12:18 — ИА Регнум. 51-летний житель Барятинского района Калужской области обвиняется правоохранительными органами в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

kaluga24.tv Лесоруб погиб на заготовках древесины

Как сообщила 19 мая корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Татьяна Гильдикова, по версии следствия, местный житель создал бригаду для заготовки древесины, заключил договор подряда на проведение рубок и приступил к работе. 18 февраля 2016 года при спиливании дерева обвиняемый не убедился в том, что один из его знакомых отошел на безопасное расстояние, в результате чего падающим деревом причинены потерпевшему телесные повреждения, от которых тот скончался на месте происшествия.

В настоящее время, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 2 ст. 109 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.