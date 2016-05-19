Архангельск, 19 мая, 2016, 12:16 — ИА Регнум. В Архангельске родители детей в возрасте от 3-х месяцев столкнулись с проблемой вакцинации от полиомеилита, АКДС, краснухи и ряда других опасных болезней. Бесплатной вакцины нет уже четыре месяца, платная давно закончилась. Никаких конкретных сроков поставки вакцин не озвучивают даже врачам-педиатрам. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM сообщили в одной из крупнейших поликлиник Архангельска.

pixabay.com Вакцинация

По словам архангелорогодки Елены Теребовой, нехватка препаратов наблюдается дефицит препаратов начался еще зимой. «Мы наблюдаемся в поликлинике 7-й городской больницы Архангельска, ребенку 10 месяцев. Сначала закончились от полиомиелита капли (остались только препараты для внутримышечных инъекций), потом вакцина Превинар, затем перестали делать прививки АКДС. В апреле врач уходила в отпуск и сказала, что в ближайшие два месяца поступления не будет. Говорят, сейчас поступило 60 доз Превинара — сегодня идем на прием, может сделают», — рассказала она корреспонденту ИА REGNUM.

Эту информацию подтвердил и педиатр одной из поликлиник города:

«Уже четыре месяца у нас нет возможности вакцинировать новорожденных детей. Нет вакцины от полиомиелита, АКДС, краснухи и других опасных заболеваний. Осталась вакцина только от гепатита и корь-паратит. Родители обеспокоены данной ситуацией. Готовы приобрести платную вакцину, но в аптеках ее также нет. Наша деятельность тоже страдает от сложившейся ситуации, так как планы по вакцинации срываются. Соответственно, после прокурорской проверки выявится не выполнение планов, а наказание за это понесут участковые врачи-педиатры. Минимум — лишение компенсационных выплат к заработной плате. Никаких точных сроков начала поставок вакцин нет. Вероятнее всего на срывы поставок вакцин повлияли санкции. Раньше вакцины от опасных болезней поступали к нам из стран ближнего зарубежья», — сообщил врач.

Не в меньшей степени беспокоятся и родители новорожденных детей. В социальных сетях, на детских площадках это основная тема для обсуждения. С просьбой разобраться в ситуации они обратились к народным избранникам.

По словам депутата областного Собрания Юрий Шарова (фракция «Справедливая Россия»), он уже связался с областным минздравом, где ему пояснили причины отсутствия препаратов.

«По словам чиновников, вакцины в регион поступают из Москвы, где централизовано закупаются за счет федеральных средств. Если ранее препараты поступали в феврале-марте текущего года, то в 2016 году уже середина мая, а вакцин в медучреждениях до сих пор нет. Федеральные чиновники, по словам областных, не могут активизировать поставки препаратов в регионы, хотя и обещают решить проблему до наступления летних месяцев», — сообщил депутат.

ИА REGNUM отправило в адрес ведомства официальный запрос, ответ на который поступит в редакцию в течение семи дней.

Напомним, в поликлиниках Архангельске нет бесплатной вакцины от клещевого энцефалита. Доктора предлагают сделать прививку платно за 1800 рублей. Сделать ее бесплатно могут лишь граждане, проживающие на эндемичных по клещевому энцефалиту территориях (18 муниципалитетов), а также граждане, выезжающие в такие территории для выполнения определенного вида работ. К таким территориям относятся муниципальные образования Архангельской области, кроме Северодвинска, Архангельска, Новодвинска, Приморский, Пинежский, Мезенский, Лешуконский районы. Всего в рамках госпрограммы в 2016 году за счет средств областного бюджета на приобретение иммунобиологических препаратов предусмотрено 29 млн рублей (2015 год — 22 млн. рублей). Для профилактики клещевого энцефалита на 2016 год закуплено 30 тыс. доз вакцины на общую сумму 12,6 млн рублей, что на 93,8% выше уровня 2015 года. В прошлом году было приобретено 17 960 доз вакцины на сумму 6,5 млн рублей.