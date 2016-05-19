Красногорск, 19 мая, 2016, 12:47 — ИА Регнум. 21 мая в подмосковном Мелихово стартует XVII Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». Спектакли по произведениям Антона Павловича Чехова покажут на сцене музея имени знаменитого писателя. В фестивале примут участие театры из Москвы, Астаны, Берлина, Санкт-Петербурга, Севастополя, Перми, Южно-Сахалинска и других городов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства культуры Московской области.

Осип Браз. Портрет Антона Павловича Чехова. 1898

С 21 по 28 мая театры из разных уголков страны и мира представят в Подмосковье спектакли по произведениям Чехова и о Чехове, которые привезут в усадьбу писателя. Главным традиционно станет спектакль «Чайка». В ходе фестиваля можно будет увидеть и камерные спектакли, и широкомасштабные инсценировки, и авангардные версии, и классические постановки.

Так, Академический Русский театр драмы им. М. Горького из Астаны покажет спектакль «Черный монах». Драматический театр «Стрела» из подмосковного Жуковского — «Вишневый сад». Севастополь представит Драматический театр имени А. В. Луначарского со спектаклем «То да сё». Трагикомедию «Счастливая история» привезет Сахалинский театр кукол. «Дядю Ваню» сыграют сразу два коллектива — петербургский «Театр Дождей» и воронежский Камерный театр. Драмтеатр из Березников приготовил «Человека в футляре», а Таганрогский театр им. А. П. Чехова — «Душечку».

Как, в свою очередь, сообщается на сайте правительства области, всего посетители фестиваля «Мелиховская весна» увидят 13 постановок. Пять из них пройдут на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра, а остальные — в подмосковном Мелихово.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 21 на 22 мая в Подмосковье седьмой раз пройдет ставшая традиционной акция «Ночь в музее». В 2016 году главной темой ночного культурного марафона станет Год российского кино. Также акция будет приурочена к празднованию Международного дня музеев.