Казань, 19 мая, 2016, 12:20 — ИА Регнум. ДТП со смертельным исходом произошло в Лениногорской районе Татарии. Легковой автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый водитель, вылетел с дороги, погиб пассажир, передает 19 мая ТРК «Казань» со ссылкой на городское управление ГИБДД.

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Авария случилась 18 мая в 00:10 между населенными пунктами Шугурово и Клявлино. 29-летний мужчина, севший за руль автомобиля ВАЗ-2109 в состоянии алкогольного опьянения, не проехал и одного км по трассе в направлении Клявлино, когда вылетел с дороги в кювет встречного направления, превысив безопасную скорость.

Вместе с водителем в салоне «девятки» находился 27-летний пассажир, от полученных травм он скончался на месте аварии. Сам водитель был доставлен на «скорой» в медицинское учреждение.