Москва, 19 мая, 2016, 12:14 — ИА Регнум. В администрации президента России внимательно следят за тем, как страны, которые несут большие потери от санкций в отношении РФ, обсуждают этот вопрос. Подход к отмене санкций, которые якобы должны быть сняты при условии выполнения Москвой Минских соглашений, противоречит существующему положению вещей, так как Россия не является стороной в этих договорённостях. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 19 мая.

Варево-6

Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявление, сделанное верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини о том, что она ожидает продления санкций в отношении России. Могерини отметила при этом, что не все страны ЕС единодушны в отношении антироссийских санкций.

Песков ответил: «Мы с большим интересом отслеживаем то, как тему санкций в отношении России обсуждают все остальные государства, которые в том числе несут серьезные убытки из-за этих санкций».

Песков подчеркнул, что увязывание отмены санкций и выполнения Минских договорённостей вызывает у Москвы непонимание. «Россия не является стороной, и Россия не может реализовать Минские договоренности, ибо в Минских договоренностях об этом не идет речь», — сказал пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, следует обратить внимание: в Минских соглашениях указано, что их должны выполнять стороны конфликта — в первую очередь речь идёт о Киеве. Украина, подчеркнул Песков, не хочет следовать обязательствам, «под которыми стоит подпись руководителя Украины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Могерини в интервью немецкому изданию заявила, что санкции в отношении России, скорее всего, будут продлены. В ЕС нет абсолютного согласия, что это должно быть сделано сразу же после «выполнения Россией Минских соглашений».