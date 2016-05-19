Афины , 19 мая, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Генштаб Греции ждет информацию от береговой охраны острова Карпатос по поводу крушения самолета А320, обломки лайнера пока не обнаружены, сообщает CNBC.

Эгейское море

Военное ведомство направило в район поисков в 130-ти морских милях от острова Карпатос самолет дальнего радиолокационного обнаружения EMB-145H, транспортник-разведчик Lockheed C-130 Hercules и поисковый фрегат.

Всего возле предполагаемого места крушения А320 в настоящее время находятся более восьми судов, сообщается в твиттере сервиса Marine Traffic.

Напомним, самолет египетской авиакомпании 19-го мая совершал рейс Париж — Каир. Он пропал с экранов радара утром. На борту самолета находилось 56 пассажиров и десять членов экипажа.