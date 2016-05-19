Москва, 19 мая, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Неверно говорить о стратегическом развороте России в сторону Востока, поскольку РФ — евразийская держава. Об этом 19 мая журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Говорить о стратегическом развороте в сторону Востока, с моей точки зрения, не верно. Разумеется, будучи страной достаточно уникальной по своему геополитическому положению, а именно евразийской державой, Россия не может разворачиваться только в одну сторону», — сказал Песков.

По его словам, Россия всегда выступала за развитие отношений по всем направлениями и «никогда не была инициатором маргинализации наших отношений с теми или иными странами»

Песков подчеркнул, что Кремль сожалеет, когда наблюдает «добровольные ограничения, которые страны вводят в отношении себя в том, что касается взаимодействия с Россией».

При этом пресс-секретарь главы государства выразил надежду на то, что «период каких-то взаимных рестрикций рано или поздно останется позади».

Он обратил внимание на изменения, произошедшие с момента начала активного взаимодействия между Россией и АСЕАН: «Многие из этих изменений, мы с сожалением можем констатировать, не к лучшему, мы видим пояс напряженности и нестабильности, который возник в ряде государств в Северной Африке, на Ближнем Востоке; мы стали свидетелем коллапса целых государств, например Ливии».

Напомним, 19 мая в Сочи открывается саммит Россия — АСЕАН. Непосредственно активная часть форума начнётся 20 мая и продлится два дня. Встреча пройдёт под лозунгом «На пути к стратегическому партнерству ради общего блага».