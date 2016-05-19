Санкт-Петербург, 19 мая, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Целый ряд государств проявляет интерес к созданию интеграционных механизмов с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом сегодня в ходе заседания IV международного форума «Евразийская экономическая перспектива» заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Вьетнам стал первым государством, с которым ЕАЭС создает зону свободной торговли. Уже выполнены все внутригосударственные процедуры для ратификации этого соглашения. Сегодня к заключению подобных соглашений демонстрирует целый ряд государств — Египет, Индия, Израиль, Индия и другие. Например, на днях был запущен неформальных консультаций по данному вопросу с Ираном», — отметила Матвиенко.

По ее словам, это говорит о том, что ЕАЭС «является привлекательным для наших зарубежных партнеров и расширяет возможности для стран-участников».

Глава Совфеда отметила, что в последние годы, как в Евразии, так и в других регионах мира, все большее значение приобретает проблема сочетания региональной и межрегиональной интеграции. При этом есть опасность создания замкнутых экономических структур.

«Важно найти оптимальную модель гармонизации отношений между региональными интеграционными структурами», — отметила Матвиенко. Она напомнила, что президент России Владимир Путин предложил сосредоточить усилия на гармонизации региональных экономических проектов. Согласно этой идее, так называемая интеграция интеграций «основана на универсальных, прозрачных принципах международной торговли», сказала Валентина Матвиенко.

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В практическом плане, отметила спикер верней палаты российского парламента, «речь может идти о поиске точек соприкосновения между различными интеграционными объединениями Евразии: например, между Евразийским экономическим союзом, ШОС, АСЕАН и другими». По словам главы Совфеда, эта тема уже прочно заняла место в повестке дня крупных международных мероприятий.

Напомним, Евразийский экономический союз — международная организация региональной экономической интеграции, учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. Государствами-членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Российская Федерация.