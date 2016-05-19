Благовещенск, 19 мая, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Фотография списка участников праймериз амурского отделения партии «Единая Россия» активно распространяется в социальных сетях. Если верить документу, предполагается, что его согласовал зампредседатель правительства субъекта Владимир Кобелев, 18 победителей народного голосования были известны ещё как минимум 11 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Список предполагаемых победителей праймериз в Амурской области

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Согласно распечатке, она находится в распоряжении редакции, в каждом из 18 районов уже определены свои победители: один одномандатник, один кандидат по списку. На документе указано, что ещё 11 мая он был согласован с Кобелевым В. А. Судя по всему, за этими инициалами скрывается заместитель председателя правительства Амурской области Кобелев Владимир Александрович.

Так, лидером общественного мнения по округу №1 (Архаринско-Бурейский) должен стать заместитель гендиректора ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» Владимир Горшенин. Победа в округе №3 (Константиновский объединённый) уготована гендиректору ООО «Амурагроцентр» и самому зажиточному депутату Заксобрания Александру Сарапкину. В округе №7 (Благовещенск центральный) амурчане якобы поддержат гендиректора ООО «Амурский бройлер» Олега Туркова. Не остался без внимания и глава строительной фирмы «САР» Олег Имамеев и далее по списку.

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Как ранее констатировали в региональном отделении «Единой России», в единый день голосования, который состоится 18 сентября, в Амурской области завершатся сразу 75 кампаний. Праймериз будут проходить в 18 созданных округах, пять из них «нарезали» в амурской столице. На выборы в депутаты Госдумы РФ и Законодательное собрание региона от правящей партии хотят пойти 157 кандидатов.

Отметим, что в феврале была озвучена официальная позиция президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева относительно проведения праймериз.

«Предварительное голосование нужно провести совершенно открыто. Хочу специально сказать об этом ещё раз: никаких договорных списков, проталкивания удобных людей не будет, игра в поддавки нам не нужна. Граждане должны понимать, что именно они — подчёркиваю, именно они — творят политику, выбирают действительно своих кандидатов, а не тех, кого им навязывают. Те, кто получает реальную поддержку людей, будут участвовать в выборах депутатов Госдумы, а другого способа попасть в список «Единой России» просто нет. Исключений здесь быть не должно даже для самых близких людей. Это позиция президента, это и моя позиция как председателя партии», — обозначил Дмитрий Медведев.