Одинцово, Московская область, 19 мая, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Хотя ни официальная предвыборная кампания в Госдуму, ни кампании по выборам в Мособлдуму и местные муниципалитеты еще не стартовали, подмосковные города по очереди претендуют на звание локальных центров политических скандалов. Едва успел отгреметь скандал с предварительными выборами в сельском поселении Барвихинское, как на арену заступил Одинцовский район, жителей которого сначала накормили сенсацией о якобы грядущем объединении с Москвой, чего в Одинцово не хотели и не хотят, а затем начали активно спасать от слияния, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

gambar.co Скандал

История началась с появления в районе листовок со слоганом об объединении. На раздаточном материале был изображен логотип партии «Единая Россия» и приведена цитата из высказываний президента России Владимира Путина, что якобы должно было доказать жителям серьезность намерений по слиянию региона со столицей. Заявляется, что скандальные листовки заказал кандидат от «Единой России», но исключительно по собственной инициативе. Итогом демарша стали вспыхнувшие в Одинцово акции протеста.

Так, накануне в городе состоялся стихийный митинг, собравший свыше тысячи горожан. При этом от Одинцовского исполкома партии в городе выставили 50 пикетов, где велся сбор подписей против объединения. В итоге свое отрицательное отношение к проекту высказали 1,5 тысячи жителей.

«У каждого кандидата есть своя программа, и практически все они идут к «Единой России», потому что это внутрипартийное голосование. Кто-то — член партии, а кто-то — беспартийный, но чаще участвуют все члены партии. Когда выдвинулось в программе одно из направлений — присоединение части МО к Москве — жители Одинцово и различные партийцы начали обращаться к нам с просьбой оценить ситуацию. Они также выдвинули инициативу провести митинг именно против объединения. Какие меры по отношению к кандидату будут приняты, я не могу сказать. Это не наше решение, мы всего лишь первичное отделение, чтобы показать, что есть такая проблема, а решение принимает уже политсовет партии или высший политсовет. По итогам митинга могу сказать, что люди не хотят присоединения к Москве», — заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель исполкома «Единой России» в Одинцовском районе Андрей Терехин.

«Сейчас проходит единое голосование, и практически все идут под маркой «Единой России». Само предложение одного участников этого голосования вызвало такой негатив. То есть есть основная линия партии, и идет такая дискредитация. Многие партийцы и секретари партийных организаций высказывают очень негативное отношение к этой инициативе. Может, для него она правильная, но для жителей района она не совсем правильная», — добавил он.

Сейчас указанного кандидата просят снять с выборов «за дискредитацию партии». С такой просьбой местный исполком обратился в письме к члену Совета Федерации и секретарю «Единой России» в Московской области Лидии Антоновой.