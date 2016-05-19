Горно-Алтайск, 19 мая, 2016, 11:58 — ИА Регнум. В Республике Алтай продолжают обсуждать публикацию местного оппозиционного издания «Листок», в которой акция «Бессмертный полк» была названа «фарсом», а георгиевская ленточка — «колорадской». Координаторы акции, представители ветеранских и патриотических организаций призвали автора публикации и газету принести публичные извинения, на что журналисты ожидаемо ответили отказом, заодно продолжая навешивать ярлыки на несогласных с их точкой зрения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк»

Автор скандального материала Алексей Табакаев написал на своей страничке в соцсетях, что «алтайские ватники оскорбились «колорадской лентой» и «фарсом бессмертного полка», назвал авторов обращения «локально известными руководителями патриотических организаций, любителями «антимайданов», «крымнашей» и особо ярыми поклонниками Путина». «Начальству из правительства позарез понадобился дешевый хайп перед выборами? Вы получите его. Извинений они захотели», — пишет Табакаев.

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Тем временем общественность продолжает обсуждать выпад «Листка» против патриотической акции. Так, по мнению ведущего ГТРК «Горный Алтай» Алексея Параева, для «людей определенного сорта» государственные праздники, которые отмечает наша страна, давно стали «красной тряпкой». Эти праздники вызывают нездоровую реакцию у так называемой оппозиции, и особенно ненавидят оппозиционеры День Победы. Они используют все возможности для того, чтобы оболгать великий народный праздник, вокруг которого в патриотическом порыве объединяется вся страна, отмечает журналист. Среди таких оппозиционеров — газета «Листок», в которой Алексей Табакаев называл акцию «Бессмертный полк» «фарсом», а георгиевскую ленту — «колорадской». «Не думаю, что редакция «Листка» принесет извинения за слова своего журналиста, ведь, по большому счету, он выразил позицию всей редакции. Да и не нужны их извинения никому, на мой взгляд. Что нам действительно нужно, так это не забывать о подвиге тех людей, чьи фотографии несут в День Победы их благодарные потомки, и передавать священную память детям, которые спустя годы будут считать за честь вступить в этот строй. Либеральный щенок тявкает — «Бессмертный полк» идет», — резюмировал Алексей Параев.

Напомним, несколько дней назад представители молодежных, ветеранских организаций, а также координатор «Бессмертного полка» в Республике Алтай Сергей Рогов обнародовали обращение к редакции «Листка», в котором упрекнули журналистов издания в том, что они в очередной раз «с особым цинизмом перешли все мыслимые границы», называя акцию «Бессмертный полк» «фарсом», а георгиевскую ленту — «колорадской». Авторы обращения призвали издание принести публичные извинения ветеранам войны и всем участникам «Бессмертного полка».

Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже не первый случай, когда общественность требует извинений от газеты и ее владельца, лидера регионального отделения ПАРНАСа Сергея Михайлова за подобного рода публикации. С началом украинского кризиса «Листок» занял прозападную позицию, обвиняя Россию в фашизме, приготовлении к войне на востоке Украины, насильственном захвате Крыма.