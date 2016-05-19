Набережные Челны, Татарстан, 19 мая, 2016, 12:04 — ИА Регнум. В одном из отделений Сбербанка Набережных Челнов ночью произошел взрыв, устроенный неизвестными, один из банкоматов оказался поврежден, сообщает 19-го мая «Казанский репортер».

Цитата из м/ф «Приключения капитана Врунгеля». Реж. Давид Черкасский. 1980. СССР Криминальный взрыв

Инцидент произошел на улице Автозаводской. В отделение проникли неизвестные, закачали газ в банкомат и взорвали устройство. Факт взрыва подтвердили в полиции города, в настоящее время идет расследование происшествия.

«Сегодня ночью в одном из помещений, принадлежащем финансово-кредитному учреждению, произошел хлопок. В результате случившегося аппарат частично разрушился», — рассказал начальник отдела пресс-службы УМВД России по Набережным Челнам Артур Муллин. По его словам, денежные средства похищены не были.

Взрыв произошел в 01:33 в отделении банка, расположенном в пристройке к дому 53/21. В помещении находилось пять банкоматов, один из них разорван взрывом, уточняет KazanFirst со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кроме того, в отделении Сбербанка обрушился потолок, повреждена камера видеонаблюдения. На место прибыли следователи, сотрудники банка освобождают помещение от разбитой техники и рассказывают, что из-за отсутствия электроснабжения отделение закрывается на три дня, отмечает издание.