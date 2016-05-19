Калуга, 19 мая, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Обществом с ограниченной ответственностью «Стройинвест» на арендованном земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в районе деревне Степичево Малоярославецкого района, в результате добычи полезных ископаемых нарушено около 20 га земель.

Фото пресс-службы управления Россельхознадзора по Калужской области

Как сообщили 19 мая корреспонденту ИА REGNUM в управлении Россельхознадзора по Калужской области, данный участок предпринимателями не используется по целевому назначению. В нарушении законодательства не выполняются требования и мероприятия по защите земель, их рекультивация и восстановлению плодородия почв, а также вовлечению земель в оборот.

Информация о выявленных нарушениях в рамках направлена в Калужскую межрайонную природоохранную прокуратуру.